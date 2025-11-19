Номинантка на «Оскар» вышла в свет в прозрачном платье без белья

38-летняя номинантка на премию «Оскар» посетила премьеру фильма «Злая. Навсегда» в черном платье бренда Vivienne Westwood, которое было оформлено полупрозрачным корсетом и цветочными аппликациями. На правой стороне наряда присутствовала прозрачная вставка, сквозь ткань которой можно заметить, что знаменитость не стала надевать трусы.