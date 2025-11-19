Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Номинантка на «Оскар» вышла в свет в прозрачном платье без белья

Британская актриса Синтия Эриво посетила премьеру фильма в откровенном виде

Британская актриса и певица Синтия Эриво вышла в свет в откровенном виде. Соответствующие снимки публикует Page Six.

Синтия Эриво
Синтия ЭривоИсточник: Legion-Media

38-летняя номинантка на премию «Оскар» посетила премьеру фильма «Злая. Навсегда» в черном платье бренда Vivienne Westwood, которое было оформлено полупрозрачным корсетом и цветочными аппликациями. На правой стороне наряда присутствовала прозрачная вставка, сквозь ткань которой можно заметить, что знаменитость не стала надевать трусы.

Эффектный образ актрисы стилисты дополнили черным широким чокером с атласными лентами и длинными серьгами люксового ювелирного бренда Tiffany & Co.