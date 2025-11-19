Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дочь Чарли Шина захотела избавиться от всех татуировок на теле после пластики

Модель Сами Шин разочаровалась в сделанных в 16 лет татуировках

Дочь американских актеров Чарли Шина и Дениз Ричардс, модель Сами Шин захотела избавиться от всех татуировок на теле после пластики. Соответствующее видео с признанием появилось на ее странице в TikTok.

Сами Шин, фото: соцсети
Сами Шин, фото: соцсети

21-летняя наследница артистов объяснила свое решение тем, что начала сомневаться в них. По ее словам, она начала забиваться татуировками в 16 лет и тогда не вкладывала в них особого смысла.

«Я сделала их до того, как у меня сформировался мозг», — заявила Шин и уточнила, что все изображения взяты из платформы Pinterest.

В размещенном ролике манекенщица рассказала о первой татуировке. Ею оказалась бабочка, набитая на внутренней стороне левой руки. В то же время Шин назвала самый нелюбимый рисунок.

«Это ангелочек, курящий сигарету и держащий в руке очень-очень кривой бокал. Даже не спрашивайте. Это моя самая ужасная татуировка. Я специально ношу мешковатые рубашки, чтобы скрыть ее», — пояснила девушка.

В видео знаменитость упомянула всего 13 татуировок и подчеркнула, что каждую планирует удалить. По ее мнению, данный процесс может занять около двух лет.