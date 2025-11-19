Ричмонд
Бывший «ангел» Victoria's Secret показала лицо без макияжа

Шведская модель Эльза Хоск показала лицо без макияжа

Шведская топ-модель, бывший «ангел» Victoria’s Secret Эльза Хоск показала натуральную внешность. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Эльза Хоск
Эльза ХоскИсточник: Соцсети

36-летняя манекенщица запечатлела себя на камеру в желтом вязаном топе и распущенными волосами. При этом она отказалась от макияжа, демонстрируя естественное лицо. Образ завершили круглые золотые серьги.

Ранее в ноябре бывший «ангел» Victoria’s Secret без бюстгальтера вышла в свет в облегающем платье. Модель Эльза Хоск предстала в белом облегающем платье длины макси с кейпом, которое подчеркивало ее фигуру.