Белла Хадид снялась с обнаженной грудью для рекламы бренда

Супермодель Белла Хадид в откровенном виде снялась для рекламы бренда Orebella

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид снялась в откровенном виде для рекламы собственного бренда Orebella. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Белла Хадид
Белла ХадидИсточник: Соцсети

29-летняя манекенщица предстала перед камерами в прозрачном платье, которое было оформлено разноцветными цветочными аппликациями и сияющим бисером. При этом на размещенных кадрах видно, как сквозь ткань изделия просвечивает обнаженная грудь знаменитости.

Также на опубликованных фото можно заметить, что стилисты дополнили эффектный образ Хадид массивными серьгами в виде розовых цветов и уложили волосы в кудри. Визажисты, в свою очередь, сделали звезде макияж с акцентом на нюдовые тона.