Умер актер и режиссер Сергей Десницкий

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Заслуженный артист России, актер и режиссер Сергей Десницкий умер в возрасте 84 лет, сообщили в пресс-службе МХТ имени Чехова.
«Сегодня ночью не стало заслуженного артиста России Сергея Глебовича Десницкого. Грядущей весной ему могло бы исполниться 85 лет», — говорится в сообщении в Telegram-канале театра.
Десницкий был выпускником Школы-студии МХАТ 1962 года, служил в «Современнике», но уже через пару лет перешел во МХАТ, где с небольшим перерывом (в 1990-е уходил в театр «У Никитских ворот») служил почти полвека и сыграл около ста ролей. В их числе — множество чеховских персонажей в спектаклях Бориса Ливанова и Олега Ефремова, ассистентом которых Десницкий был на нескольких постановках. В 1999 году он возглавил Мемориальный Чеховский театр в Мелихове.
В труппе МХТ Сергей Десницкий состоял до 2017 года, а после сосредоточился на режиссуре и писательской деятельности (его перу принадлежат мемуары «Сквозное действие любви», эпический роман «Братья Пётр и Павел»). В последние годы сотрудничал со МХАТом имени Горького, где поставил спектакль по переписке Чехова и Ольги Книппер, был режиссёром восстановления легендарных «Трёх сестёр» Вл. И. Немировича-Данченко.
«Московский Художественный театр скорбит и выражает соболезнования семье Сергея Глебовича Десницкого, его друзьям, коллегам, всем, кто его любил», — заключили в театре.
О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно, добавили в МХТ.