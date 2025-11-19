Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Умер актер и режиссер Сергей Десницкий

Умер Заслуженный артист РФ Сергей Десницкий
Сергей Десницкий
Сергей ДесницкийИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Заслуженный артист России, актер и режиссер Сергей Десницкий умер в возрасте 84 лет, сообщили в пресс-службе МХТ имени Чехова.

«Сегодня ночью не стало заслуженного артиста России Сергея Глебовича Десницкого. Грядущей весной ему могло бы исполниться 85 лет», — говорится в сообщении в Telegram-канале театра.

Десницкий был выпускником Школы-студии МХАТ 1962 года, служил в «Современнике», но уже через пару лет перешел во МХАТ, где с небольшим перерывом (в 1990-е уходил в театр «У Никитских ворот») служил почти полвека и сыграл около ста ролей. В их числе — множество чеховских персонажей в спектаклях Бориса Ливанова и Олега Ефремова, ассистентом которых Десницкий был на нескольких постановках. В 1999 году он возглавил Мемориальный Чеховский театр в Мелихове.

В труппе МХТ Сергей Десницкий состоял до 2017 года, а после сосредоточился на режиссуре и писательской деятельности (его перу принадлежат мемуары «Сквозное действие любви», эпический роман «Братья Пётр и Павел»). В последние годы сотрудничал со МХАТом имени Горького, где поставил спектакль по переписке Чехова и Ольги Книппер, был режиссёром восстановления легендарных «Трёх сестёр» Вл. И. Немировича-Данченко.

«Московский Художественный театр скорбит и выражает соболезнования семье Сергея Глебовича Десницкого, его друзьям, коллегам, всем, кто его любил», — заключили в театре.

О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно, добавили в МХТ.