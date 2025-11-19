Умер актер и режиссер Сергей Десницкий

Десницкий был выпускником Школы-студии МХАТ 1962 года, служил в «Современнике», но уже через пару лет перешел во МХАТ, где с небольшим перерывом (в 1990-е уходил в театр «У Никитских ворот») служил почти полвека и сыграл около ста ролей. В их числе — множество чеховских персонажей в спектаклях Бориса Ливанова и Олега Ефремова, ассистентом которых Десницкий был на нескольких постановках. В 1999 году он возглавил Мемориальный Чеховский театр в Мелихове.