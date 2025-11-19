Письмо «настоящего Джека» о Розе из «Титаника» выставят на торги

Дневник и пятистраничное письмо пассажира третьего класса «Титаника» выставят на продажу 22 ноября, сообщили в Daily Mail. Артефакты принадлежали Эрнесту Томлину, в судьбе которого можно разглядеть пересечения с участью персонажа Леонардо ДиКаприо в культовом фильме Джеймса Кэмерона.
Голливудский актер воплотил образ Джека Доусона, который на борту «Титаника» влюбился в девушку по имени Роза. Судя по письму, сердце 21-летнего Томлина было разбито из-за некой Розы. Юноша признавался матери, что плакал из-за этого.
Томлин писал о том, что наблюдал за тем, как иностранцы сходят с ума по азартным играм и играют в карты на пенни, — в фильме герой ДиКаприо выиграл билет на «Титаник» в карты.
В картине Джек Доусон погибает во время крушения лайнера. Томлин тоже значится среди погибших — его тело нашли благодаря спасательному судну «Маккей-Беннетт». При нем был дневник, а в пиджаке юноши оказался зашит $1.
Письмо Томлина датируется 10 апреля 1912 года, оно было отправлено в ирландский город Ков. «Титаник» затонул в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом, погибли около 1,5 тыс. человек. Томлин уезжал в Нью-Йорк, чтобы получить степень в сфере изучения Библии.