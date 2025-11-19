Письмо «настоящего Джека» о Розе из «Титаника» выставят на торги

Письмо Томлина датируется 10 апреля 1912 года, оно было отправлено в ирландский город Ков. «Титаник» затонул в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом, погибли около 1,5 тыс. человек. Томлин уезжал в Нью-Йорк, чтобы получить степень в сфере изучения Библии.