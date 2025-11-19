«Не стареет»: в сети восхитились внешностью 85-летнего Чака Норриса на новом фото

В сети восхитились внешностью американского актера и мастера боевых искусств Чака Норриса на фото. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.