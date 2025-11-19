Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

«Не стареет»: в сети восхитились внешностью 85-летнего Чака Норриса на новом фото

85-летний артист снялся в спортивном зале на фоне тренажеров

В сети восхитились внешностью американского актера и мастера боевых искусств Чака Норриса на фото. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Чак Норрис, фото: соцсети
Чак Норрис, фото: соцсети

85-летний артист снялся в спортивном зале на фоне тренажеров. Он предстал перед камерой в синей майке, продемонстрировав мускулы на руке. При этом автор поста отметил, что кадр был сделан несколько месяцев назад.

«Прогресс измеряется не совершенством, а смелостью продолжать двигаться вперед. Я все еще ставлю цели, иду вперед и выбираю дисциплину вместо комфорта. Независимо от возраста, продолжайте стремиться к лучшей версии себя», — указал в подписи Норрис.

Поклонники высказались о снимке звезды в комментариях.

«Выглядит великолепно для своих лет», «Устанавливает стандарт! Потрясающе!», «85-летний Чак в лучшей форме, чем я», «Чак Норрис не стареет», — заявили юзеры.