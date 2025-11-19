Леонардо ДиКаприо и Кевин Костнер готовятся к съемкам сериала о миссиях ООН

Легендарные актеры и обладатели «Оскара» Леонардо ДиКаприо и Кевин Костнер выступят в роли исполнительных продюсеров нового телевизионного сериала под названием United. Проект будет посвящен деятельности ООН в Восточном Тиморе в конце 1990-х годов и разрабатывается при непосредственном участии самой организации. Об этом сообщает Deadline.