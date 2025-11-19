Ричмонд
Леонардо ДиКаприо и Кевин Костнер готовятся к съемкам сериала о миссиях ООН

Проект задуман как многосерийный сериал
Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприоИсточник: Legion-Media.ru

Легендарные актеры и обладатели «Оскара» Леонардо ДиКаприо и Кевин Костнер выступят в роли исполнительных продюсеров нового телевизионного сериала под названием United. Проект будет посвящен деятельности ООН в Восточном Тиморе в конце 1990-х годов и разрабатывается при непосредственном участии самой организации. Об этом сообщает Deadline.

По информации инсайдеров, Кевин Костнер может исполнить роль 42-го президента США Билла Клинтона. На пост генерального секретаря ООН Кофи Аннана претендует актер Чукуди Ивуджи, известный по фильму «Миротворец».

Автором сценария и режиссером сериала станет Дэвид Рэймонд, создатель триллера «Игра Ганнибала». Рэймонд давно сотрудничает с программой ООН по взаимодействию с творческими индустриями — еще со времен руководства организации Пан Ги Муном.

Проект задуман как многосерийный сериал, в основе которого — реальные истории о героизме и самоотверженности сотрудников ООН в различных уголках планеты.

Ранее Леонардо ДиКаприо отметил 51-летие в компании 27-летней возлюбленной.