Леонардо ДиКаприо и Кевин Костнер готовятся к съемкам сериала о миссиях ООН

Легендарные актеры и обладатели «Оскара» Леонардо ДиКаприо и Кевин Костнер выступят в роли исполнительных продюсеров нового телевизионного сериала под названием United. Проект будет посвящен деятельности ООН в Восточном Тиморе в конце 1990-х годов и разрабатывается при непосредственном участии самой организации. Об этом сообщает Deadline.
По информации инсайдеров, Кевин Костнер может исполнить роль 42-го президента США Билла Клинтона. На пост генерального секретаря ООН Кофи Аннана претендует актер Чукуди Ивуджи, известный по фильму «Миротворец».
Автором сценария и режиссером сериала станет Дэвид Рэймонд, создатель триллера «Игра Ганнибала». Рэймонд давно сотрудничает с программой ООН по взаимодействию с творческими индустриями — еще со времен руководства организации Пан Ги Муном.
Проект задуман как многосерийный сериал, в основе которого — реальные истории о героизме и самоотверженности сотрудников ООН в различных уголках планеты.
