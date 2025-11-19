Александр Панкратов-Черный сделал замечание Ларисе Гузеевой: «Не матерись»

Телеведущая Лариса Гузеева поделилась с подписчиками кадрами из закулисья подкаста, приуроченного к 100-летию Нонны Мордюковой. Поздоровавшись с командой, она направилась в студию, где встретила Александра Панкратова-Черного, который с юмором сделал коллеге необычное замечание.
«Санечка, любовь моя, привет, привет, привет!», — с энтузиазмом поприветствовала телеведущая Панкратова-Черного. Однако тот поначалу не обратил на нее внимания, продолжая диалог с другим собеседником.
«Даже не смотрит на меня!», — с досадой отметила телеведущая. Когда же актер наконец заметил коллегу, то не упустил возможности подшутить над ней.
«Гузеева, что ли? Почему ты тоже в черном?», — поинтересовался Александр Васильевич.
«Потому что я Гузеева-черная», — находчиво ответила Лариса. «Да-да, ну не матерись, держи себя в руках, волю в кулак, глаза в кучку!», — с юмором пожурил ее артист.
