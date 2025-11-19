Киану Ривз спустя два года смог вернуть украденные из его дома ценности

О находке стало известно спустя год после инцидента — ценности были обнаружены в столице Чили. Тогда же правоохранительные органы произвели задержание одного из подозреваемых. По данным ФБР, кража была совершена членами преступных группировок из Южной Америки, которые специализируются на совершении преступлений за пределами своего региона, в том числе в США.