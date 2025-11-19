Киану Ривз спустя два года смог вернуть украденные из его дома ценности

Федеральное бюро расследований успешно завершило операцию по возвращению имущества 61-летнему голливудскому актеру Киану Ривзу, которое было украдено из его дома в Лос-Анджелесе в декабре 2023 года. Об этом сообщает издание People.
В знак признательности актер направил официальное письмо, в котором выразил благодарность всем участвовавшим в расследовании службам за их профессионализм, эффективное международное взаимодействие и усердие в работе.
Напомним, что 29 июля чилийские власти объявили о готовности передать обнаруженные драгоценности, включая шесть дорогостоящих часов. Среди похищенного оказались часы Rolex Submariner с персональной гравировкой, стоимость которых составляет не менее 9,5 тысяч долларов. Общая сумма ущерба от кражи достигла 125 тысяч долларов.
О находке стало известно спустя год после инцидента — ценности были обнаружены в столице Чили. Тогда же правоохранительные органы произвели задержание одного из подозреваемых. По данным ФБР, кража была совершена членами преступных группировок из Южной Америки, которые специализируются на совершении преступлений за пределами своего региона, в том числе в США.
