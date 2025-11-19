В Госдуме предложили предупреждать о вырезанных сценах в фильмах

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков, Ярослав Самылин и Антон Ткачев направили письмо министру культуры Ольге Любимовой с предложением ставить дисклеймеры в фильмы и другие произведения искусства, если они были обрезаны из-за вредного контента. Документ есть в распоряжении ТАСС.
По словам парламентариев, чтобы избежать штрафов и проблем с прокатными удостоверениями, дистрибьюторы и телеканалы удаляют отдельные сцены, реплики или даже целые сюжетные линии, однако зачастую не информируют зрителей о том, что версия была изменена. Депутаты отметили, что это приводит к искажению авторского замысла и вызывает недоумение у зрителей.
«Предлагаем законодательно закрепить обязанность прокатчиков и эфирных каналов снабжать специальным дисклеймером любые фильмы, сериалы и другие произведения, демонстрируемые в версии, отличной от оригинальной. Если из картины удалены сцены, изменены диалоги или вырезаны отдельные участники (актеры), зритель должен получить соответствующее уведомление до начала просмотра или в начале сеанса», — указано в письме.
Авторы письма считают, что такой дисклеймер может быть реализован в виде текста на экране или пометки в описании, что позволит обеспечить право зрителя на достоверную информацию о просматриваемом контенте.