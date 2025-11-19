В Госдуме предложили предупреждать о вырезанных сценах в фильмах

По словам парламентариев, чтобы избежать штрафов и проблем с прокатными удостоверениями, дистрибьюторы и телеканалы удаляют отдельные сцены, реплики или даже целые сюжетные линии, однако зачастую не информируют зрителей о том, что версия была изменена. Депутаты отметили, что это приводит к искажению авторского замысла и вызывает недоумение у зрителей.