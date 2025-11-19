Ричмонд
Актриса Марьяна Спивак призналась, что улетела с сыном из России
Звезда фильма «Цой» улетела с сыном из РоссииИсточник: www_gazeta_ru

Актриса Марьяна Спивак улетела с сыном из России. Звезда фильма «Цой» рассказала подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что находится с Григорием в Дубае. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Она опубликовала кадры, снятые во время прогулки по городу.

Первенцу знаменитости десять лет. Спивак воспитывает ребенка вместе с коллегой Антоном Кузнецовым. Артисты познакомились на работе — они были задействованы в спектакле «Синее чудовище» в театре «Сатирикон». Однако, по словам актера, их сблизила именно постановка комедии «Чайка», а потом и подтолкнула к семейной жизни. Кузнецов рассказывал, что старается чаще хвалить жену и не мешает ей реализовывать свои амбиции.

Супруг знаменитости также признавался, что их сын растет скромным, но творческим ребенком. Артисты сомневаются, что мальчик пойдет по их стопам, но в любом случае готовы его поддержать.