Звезда фильма «Цой» улетела с сыном из России

Первенцу знаменитости десять лет. Спивак воспитывает ребенка вместе с коллегой Антоном Кузнецовым. Артисты познакомились на работе — они были задействованы в спектакле «Синее чудовище» в театре «Сатирикон». Однако, по словам актера, их сблизила именно постановка комедии «Чайка», а потом и подтолкнула к семейной жизни. Кузнецов рассказывал, что старается чаще хвалить жену и не мешает ей реализовывать свои амбиции.