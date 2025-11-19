Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дэниэл Рэдклифф отправил милое письмо новому исполнителю роли Гарри Поттера

Артист одобрил своего преемника
Дэниэл Рэдклифф
Дэниэл РэдклиффИсточник: Legion-Media.ru

Во вторник, 18 ноября, в эфире шоу «Доброе утро, Америка» Дэниэл Рэдклифф ответил на вопросы о предстоящем сериале по мотивам «Гарри Поттера». В новом проекте главную роль, которую ранее исполнял Рэдклифф, сыграет 11-летний Доминик Маклафлин. Дэниэл оценил нового исполнителя культовой роли.

«У меня есть очень приятная информация для всех фанатов: я знаю нескольких людей, которые работают над постановкой, поэтому я решил написать Доминику, и он ответил мне очень трогательным письмом», — рассказал Дэниэл.

Доминик Маклафлин
Доминик Маклафлин

Рэдклифф, игравший легендарную роль с 2001 по 2011 год, также добавил, что искренне надеется на то, что дети-актеры хорошо проводят время на съемочной площадке. Он признался, что сейчас, смотря на то, насколько юны новые актеры, он не может поверить, что и сам когда-то был таким же во время съемок в культовой франшизе.

«Я просто хотел написать ему: “Надеюсь, ты отлично проведешь время — даже лучше, чем я — у меня все было отлично, но я надеюсь, что у тебя будет еще круче”», — процитировал сам себя Рэдклифф.

Ранее в сети появились фото актера Джона Литгоу в образе Альбуса Дамблдора.