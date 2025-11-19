Дэниэл Рэдклифф отправил милое письмо новому исполнителю роли Гарри Поттера

Во вторник, 18 ноября, в эфире шоу «Доброе утро, Америка» Дэниэл Рэдклифф ответил на вопросы о предстоящем сериале по мотивам «Гарри Поттера». В новом проекте главную роль, которую ранее исполнял Рэдклифф, сыграет 11-летний Доминик Маклафлин. Дэниэл оценил нового исполнителя культовой роли.
«У меня есть очень приятная информация для всех фанатов: я знаю нескольких людей, которые работают над постановкой, поэтому я решил написать Доминику, и он ответил мне очень трогательным письмом», — рассказал Дэниэл.
Рэдклифф, игравший легендарную роль с 2001 по 2011 год, также добавил, что искренне надеется на то, что дети-актеры хорошо проводят время на съемочной площадке. Он признался, что сейчас, смотря на то, насколько юны новые актеры, он не может поверить, что и сам когда-то был таким же во время съемок в культовой франшизе.
«Я просто хотел написать ему: “Надеюсь, ты отлично проведешь время — даже лучше, чем я — у меня все было отлично, но я надеюсь, что у тебя будет еще круче”», — процитировал сам себя Рэдклифф.
Ранее в сети появились фото актера Джона Литгоу в образе Альбуса Дамблдора.