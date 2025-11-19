Дэниэл Рэдклифф отправил милое письмо новому исполнителю роли Гарри Поттера

Рэдклифф, игравший легендарную роль с 2001 по 2011 год, также добавил, что искренне надеется на то, что дети-актеры хорошо проводят время на съемочной площадке. Он признался, что сейчас, смотря на то, насколько юны новые актеры, он не может поверить, что и сам когда-то был таким же во время съемок в культовой франшизе.