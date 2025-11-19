Ричмонд
Остин Батлер отреагировал на слухи о романе с Эмили Ратаковски

Артист заявил, что не отказывается от полноценной жизни только ради того, чтобы предотвратить сплетни
Остин Батлер
Остин БатлерИсточник: Legion-Media.ru

Остин Батлер дал новое интервью, в котором обсудил недавние слухи о его романе с Эмили Ратаковски: в сентябре их видели вместе за ужином в Нью-Йорке. Актер рассказал, что они являются просто друзьями.

«На самом деле у меня много друзей, мы провели время по-дружески», — объяснил Батлер.

Актер также добавил, что из-за пристального внимания общественности он чувствовал себя очень некомфортно и «просто хотел спрятаться». Звезд сфотографировали за столиком бара Waverly Inn, где они вместе выпивали и болтали. После этого пару также заметили на вечеринке по случаю премьеры нового фильма Батлера «Пойман с поличным» в Нью-Йорке. Именно тогда слухи о возможном романе звезд разгорелись с новой силой в социальных сетях и СМИ.

Батлера также видели вместе с Зои Кравиц в парижском баре после премьеры картины в августе, что вызвало различные предположения. Артист заявил, что не собирается отказываться от полноценной жизни только ради того, чтобы предотвратить сплетни: «Я точно не буду жить ограниченной, скромной жизнью, только потому что боюсь того, что скажут или подумают другие».

Ранее Остин Батлер приобрел особняк Брэда Питта, который недавно ограбили.