Мила Кунис объяснила, почему так редко снимается в кино

У нее и ее мужа Эштона Катчера есть 11-летняя дочь Уайетт и 8-летний сын Димитрий. Пара познакомилась в конце 1990-х: актеры вместе снимались в сериале «Шоу 70-х», а встречаться начали только в 2012 году, после того как оба расстались со своими вторыми половинками. Кунис и Катчер женаты с 2015 года.