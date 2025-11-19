Мила Кунис объяснила, почему так редко снимается в кино

Мила Кунис посетила премьеру фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец» в Лос-Анджелесе. Актриса пообщалась с журналистами и призналась, что действительно стала сниматься в кино гораздо реже, чем раньше. Мила объяснила, почему так происходит, а также рассказала, каково ей было участвовать в новом проекте.
«Я снимаюсь в кино так редко, потому что делаю это только тогда, когда мои дети не учатся. Так что, да, вы правда будете видеть меня в одном фильме в год», — отметила актриса.
У нее и ее мужа Эштона Катчера есть 11-летняя дочь Уайетт и 8-летний сын Димитрий. Пара познакомилась в конце 1990-х: актеры вместе снимались в сериале «Шоу 70-х», а встречаться начали только в 2012 году, после того как оба расстались со своими вторыми половинками. Кунис и Катчер женаты с 2015 года.
Роль Кунис в третьем детективном фильме «Достать ножи» стала ее пятой работой в кино за последние пять лет, помимо различных появлений на телевидении и продолжительной озвучки в сериале «Гриффины».
«Все знают, что снимать такие фильмы — одно удовольствие. Они очень, очень веселые», — поделилась впечатлениями о съемках в новой картине Мила.
Ранее Мила Кунис вспомнила о сложной подготовке к роли балерины в «Черном лебеде».