Дженнифер Энистон впервые вышла в свет со своим возлюбленным, гипнотерапевтом Джимом Кертисом. Пара посетила мероприятие Elle’s 2025 Women in Hollywood Celebration, которое прошло в Лос-Анджелесе в отеле Four Seasons.
Для светского выхода 56-летняя звезда сериала «Друзья» выбрала черное блестящее платье с открытой спиной от Ralph Lauren. Она сделала стильную укладку с боковым пробором и вечерний макияж. Ее 50-летний избранник надел классический черный костюм, светло-голубую рубашку в полоску и черный галстук.
Пара в этот вечер сидела рядом с Адамом Сэндлером и его женой Джеки. Сэндлер вручил коллеге награду. Энистон, выйдя на сцену, рассказала о своей неизменной любви к актерскому мастерству, которую подпитывают «дружба и вера в то, что рассказывать историю людям — все еще важно».
«Что мы, актеры и создатели, все еще можем вкладывать душу в свою работу», — заявила Энистон.
Она отметила, что нейросети никогда не смогут заметить талантливых актеров и открытость человеческой души.
Дженнифер Энистон, по сообщениям западных СМИ, начала встречаться с Джимом Кертисом еще летом 2024 года. Впервые о романе пары заговорили в июле 2025-го, когда их засняли на отдыхе на Майорке. Позже их заметили в Лос-Анджелесе на двойном свидании с Кортни Кокс и ее возлюбленным.
В начале ноябре Энистон опубликовала в личном блоге фото с возлюбленным и поздравила его с 50-летием: «С днем рождения, моя заветная любовь». Позже совместными кадрами со звездой «Друзей» поделился и Кертис.
