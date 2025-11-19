Кожевникова рассказала, от чего отказалась из-за сильно развитого обоняния

Актриса Мария Кожевникова рассказала подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), от чего отказалась из-за сильно развитого обоняния. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Звезда сериала «Универ» призналась, что ей сложно с этим жить.
«Я поэтому не пью алкоголь, кофе, не ем сыр, маслины и еще много чего. А также не использую духи, и мне тяжело их слышать на других людях. Заходишь, условно, в лифт, и прямо не по себе становится. На самом деле, с сильно развитым обонянием очень сложно жить», — поделилась артистка.
У знаменитости четверо сыновей от бизнесмена Евгения Васильева: они растят 11-летнего Ивана, 10-летнего Максима, 8-летнего Василия и 2-летнего Александра. Пара вместе с 2013 года, официально они не расписаны, но актриса говорила, что штамп в паспорте не имеет большого значения — для нее важно, что они обвенчались в православном монастыре в Ницце. По мнению Кожевниковой, регистрация брака не дает никакой гарантии и дополнительной уверенности в партнере, а клятвы, данные перед Богом, — совсем другое дело.
