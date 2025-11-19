Россия и Индия проведут совместные кинофестивали в рамках соглашения с «Москино»

При участии Jio Creative Labs в дни форума «Культура. Медиа. Цифра» проходили съемки развлекательного шоу о Москве с участием индийских блогеров-миллионников Бхавина Бханушали и Арьена Каточа. По словам гендиректора агентства Jio Creative Labs Адитья В. Бхата, это не просто съемки шоу в Москве, а фундамент для долгосрочного сотрудничества, которое позволит миллионам зрителей в Индии и России по-новому увидеть и полюбить культуру друг друга. Отмечается, что агентство является стратегическим и маркетинговым подразделением Reliance Industries Limited, крупнейшей частной корпорации Индии. Агентство располагает полным циклом производства высококачественного контента — от концепции до постпродакшена, аудио и музыкального продакшена.