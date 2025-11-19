Сергей Гилев рассказал о необычном подарке для Елизаветы Боярской

«Мы с ней сразу же подружились, потому что у нас есть общий друг — Максим Матвеев. Мы передавали ему приветы друг от друга, было весело. А уже весной я подарил через Максима Елизавете березовую палку в пакете, она совсем не удивилась, когда узнала, что это от меня. Теперь эта палка живет где-то на даче под Петербургом. Очень приятно», — рассказал актер.