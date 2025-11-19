Ричмонд
Хабенский, Паулина Андреева и Кологривый в маске: звезды на премьере «Метода 3»

Как прошла звездная премьера третьего сезона сериала «Метод», смотрите в фоторепортаже Кино Mail
Константин Хабенский, Паулина Андреева и Юрий Быков на премьере сериала «Метод», фото: пресс-служба
В Москве состоялась премьера третьего сезона криминального триллера «Метод». Гостями мероприятия стали Паулина Андреева, Даниил Воробьев, Павел Табаков, Михаил Тройник, Сергей Романович, Никита Тарасов и многие другие.

Анна Банщикова на премьере сериала «Метод», фото: пресс-служба
Вечер в честь сурового сыщика Родиона Меглина, расследующего холодящие кровь преступления, был мрачным и атмосферным. Гости мероприятия предпочли черные наряды, многие позировали на фоне ванны с «кровавыми» брызгами.

Никита Кологривый на премьере сериала «Метод 3», фото: пресс-служба
Паулина Андреева на премьере сериала «Метод», фото: пресс-служба
Первым зрителям представили новый сезон «Метода» режиссер Юрий Быков, продюсер Владимир Маслов, актеры Константин Хабенский, Никита Кологривый, Анна Савранская, Анна БанщиковаДарья Коныжева и другие.

Анна Савранская на премьере сериала «Метод», фото: пресс-служба
Константин Хабенский на премьере сериала «Метод», фото: пресс-служба
Юрий Быков порекомендовал: «Смотрите “Метод” как некую страшную сказку, в которой нет ничего до конца драматичного, страшного или отчаянного. Здесь все сочетается в одну секунду, и вы особенно заметите это в новом сезоне».

Даниил Воробьев на премьере сериала «Метод», фото: пресс-служба
Михаил Тройник на премьере сериала «Метод», фото: пресс-служба
Посмотревший первые эпизоды Михаил Тройник отметил, что для «Метода» пора выделять отдельный, собственный жанр кино. А по словам Даниила Воробьева, «еще чуть-чуть и это будет DC».

Павел Табаков и Ксения Ермоленко на премьере сериала «Метод», фото: пресс-служба
Дарья Коныжева на премьере сериала «Метод», фото: пресс-служба
Действие третьего «Метода» разворачивается спустя пять лет после событий второго. Следователь Родион Меглин уже не работает в одиночку, под его руководством оказывается целая команда маньяков. Эти социопаты разбираются в психологии преступников и мастерски находят самых жестоких и хладнокровных убийц.

Первые четыре эпизода третьего сезона «Метода» выйдут на Кинопоиске 20 ноября. Оставшиеся четыре серии появятся 18 декабря.