В Москве состоялась премьера третьего сезона криминального триллера «Метод». Гостями мероприятия стали Паулина Андреева, Даниил Воробьев, Павел Табаков, Михаил Тройник, Сергей Романович, Никита Тарасов и многие другие.
Вечер в честь сурового сыщика Родиона Меглина, расследующего холодящие кровь преступления, был мрачным и атмосферным. Гости мероприятия предпочли черные наряды, многие позировали на фоне ванны с «кровавыми» брызгами.
Первым зрителям представили новый сезон «Метода» режиссер Юрий Быков, продюсер Владимир Маслов, актеры Константин Хабенский, Никита Кологривый, Анна Савранская, Анна Банщикова, Дарья Коныжева и другие.
Юрий Быков порекомендовал: «Смотрите “Метод” как некую страшную сказку, в которой нет ничего до конца драматичного, страшного или отчаянного. Здесь все сочетается в одну секунду, и вы особенно заметите это в новом сезоне».
Посмотревший первые эпизоды Михаил Тройник отметил, что для «Метода» пора выделять отдельный, собственный жанр кино. А по словам Даниила Воробьева, «еще чуть-чуть и это будет DC».
Действие третьего «Метода» разворачивается спустя пять лет после событий второго. Следователь Родион Меглин уже не работает в одиночку, под его руководством оказывается целая команда маньяков. Эти социопаты разбираются в психологии преступников и мастерски находят самых жестоких и хладнокровных убийц.
Первые четыре эпизода третьего сезона «Метода» выйдут на Кинопоиске 20 ноября. Оставшиеся четыре серии появятся 18 декабря.