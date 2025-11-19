Новые серии «Метода» расскажут о жизни героев спустя пять лет после событий второго сезона. Родион Меглин больше не работает в одиночку. Теперь он сотрудничает с группой маньяков, которые прекрасно понимают психологию преступника и находят виновников самых жутких и кровавых серийных убийств по всей стране.