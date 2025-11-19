Ричмонд
Кологривый вышел в свет в смирительной рубашке и маске Ганнибала Лектера

Актер посетил премьеру третьего сезона сериала «Метод»
Никита Кологривый на премьере сериала «Метод 3», фото: пресс-служба
Никита Кологривый посетил презентацию третьего сезона сериала «Метод». Мероприятие прошло в пространстве «Яндекс-01», расположенном в Галерее Чкалов.

На премьере 31-летний актер появился в необычном образе. Он надел черные брюки и белую смирительную рубашку, в которой руки звезды «Комбинации» были зафиксированы за спиной. Свой образ Кологривый дополнил устрашающей маской, похожей на маску Ганнибала Лектера из фильма «Молчание ягнят».

Никита Кологривый на премьере сериала «Метод 3», фото: пресс-служба
Энтони Хопкинс в фильме «Молчание ягнят»
В третьем сезоне актер сыграл маньяка по кличке Зверь, лишенного моральных принципов. Его герой охотится за другими злоумышленниками под руководством следователя Родиона Меглина (Константин Хабенский).

«Мой герой заставляет всех остальных действовать, он двигатель команды. Он часто совершает интуитивные поступки, больше доверяет инстинкту, чем разуму, и совсем не доверяет людям. Поэтому Зверь очень одинок — не хотел бы я таким быть», — говорил артист.

Никита Кологривый на премьере сериала «Метод 3», фото: пресс-служба
Новые серии «Метода» расскажут о жизни героев спустя пять лет после событий второго сезона. Родион Меглин больше не работает в одиночку. Теперь он сотрудничает с группой маньяков, которые прекрасно понимают психологию преступника и находят виновников самых жутких и кровавых серийных убийств по всей стране.

Никита Кологривый на премьере сериала «Метод 3», фото: пресс-служба
Первые четыре эпизода третьего сезона сериала «Метод» станут доступны для просмотра на Кинопоиске 20 ноября.