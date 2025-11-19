Ричмонд
Марат Башаров о тайной свадьбе: «Мы уже два года женаты»

Актер признался, что уже два года женат на Асе Борисовой
Марат Башаров
Марат Башаров

Актер Марат Башаров заявил Super.ru, что узаконил свои отношения с Асей Борисовой еще в 2023 году.

«Мы уже два года женаты», — прокомментировал артист недавнюю новость о своей тайной свадьбе.

Он отметил, что старался публично не говорить об отношениях с Борисовой, поскольку стал придерживаться принципа «личное — не публичное» на фоне скандалов после предыдущих отношений.

Актриса стала третьей супругой Башарова. Недавно артистка призналась, что в их семейной жизни с Башаровым нет конфликтов: пара старается решать вопросы мирным путем.

Ранее Марат Башаров рассказал о неизлечимом заболевании сердца.