Константин Хабенский рассказал, как мечты формируют отношение к жизни

На премьере фильма «Авиатор» народный артист России Константин Хабенский, отвечая на вопрос Пятого канала о возможности сохранения личности после заморозки тела, отметил, что людям издавна свойственно размышлять о будущем и тянуться к тому, что пока остается недостижимым.
Он подчеркнул, что подобные идеи напоминают фантастические истории, которые многие читали в детстве: рассказы о мире, где человек способен быстрее мыслить, стремительнее передвигаться и жить в совершенно иных условиях. По его словам, такие размышления отражают естественное стремление людей к чуду, которое кажется благом и остается частью человеческой природы.
Художественный руководитель МХТ имени Чехова добавил, что переосмысление возраста и собственного пути полезно каждому. Он отметил, что решающим фактором в становлении человека является его внутреннее желание — стремится ли он к счастью или отказывается от него. Хабенский подчеркнул, что человек может прожить всего несколько месяцев или лет в состоянии истинного счастья и сохранить это чувство на всю жизнь, а может прожить целый век, так ни разу его не испытав.
Ранее Константин Хабенский получил приз за лучшую мужскую роль на фестивале «Маяк».