Константин Хабенский рассказал, как мечты формируют отношение к жизни

Художественный руководитель МХТ имени Чехова добавил, что переосмысление возраста и собственного пути полезно каждому. Он отметил, что решающим фактором в становлении человека является его внутреннее желание — стремится ли он к счастью или отказывается от него. Хабенский подчеркнул, что человек может прожить всего несколько месяцев или лет в состоянии истинного счастья и сохранить это чувство на всю жизнь, а может прожить целый век, так ни разу его не испытав.