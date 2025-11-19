Ричмонд
Анна Михалкова и Любовь Аксенова станут врагами в новом сериале: первые кадры

Смотрите фоторепортаж со съемок нового сериала режиссера «Трассы» Душана Глигорова про противостояние двух соседских семей в одной маленькой деревне
Анна Михалкова на съемках сериала «Враги»
Анна Михалкова на съемках сериала «Враги»

Появились первые кадры со съемок сериала «Враги» — драмы про напряженное противостояние двух соседских семей, живущих в глухой деревне под Ельцом. Главные роли исполняют Анна Михалкова и Любовь Аксенова. Создателями проекта выступают сценарист Олег Маловичко и режиссер Душан Глигоров, известные по сериалам «Хрустальный» и «Трасса».

Анна Михалкова и Душан Глигоров на съемках сериала «Враги»
Анна Михалкова и Душан Глигоров на съемках сериала «Враги»

В центре сюжета — две семьи: обеспеченные Телегины и еле сводящие концы с концами Кулешовы. Айти-специалист Игорь Телегин (Дмитрий Ендальцев) с женой психологом Дарьей (Аксенова) переезжают в только что построенный барнхаус в деревне под Ельцом. Переезд этот вынужденный: доктора рекомендовали их сыну с иммунным заболеванием жить на природе.

В идиллической деревенской жизни быстро обнаруживаются минусы: скорая помощь приезжает не сразу, а электричество постоянно отключают. Но главная беда — соседи, которые всячески пытаются испортить им жизнь. Тамара Кулешова (Михалкова), которая тащит на себе весь дом, неблагополучных сыновей и полусумасшедшего деда, постоянно провоцирует Телегиных на конфликты. Представители двух кланов становятся злейшими врагами. В каждой семье при этом имеются свои несчастья и свои надежды на лучшую жизнь.

Любовь Аксенова на съемках сериала «Враги»
Любовь Аксенова на съемках сериала «Враги»
Анна Михалкова на съемках сериала «Враги»
Анна Михалкова на съемках сериала «Враги»

Сериал снимали в Москве, Башкортостане и Ельце. Создатели обещают, что проект будет очень камерным: все события разворачиваются в одной небольшой деревне. Именно поэтому, по словам Душана Глигорова, работа актерского ансамбля важна, как никогда.

«С каждым съемочным днем, наблюдая за сыгранностью и слаженностью работы актеров, я постепенно выдыхал, понимая, что у нас все есть, чтобы рассказать эту историю», — рассказал режиссер.

Кадр из сериала «Враги»
Кадр из сериала «Враги»
Анна Михалкова на съемках сериала «Враги»
Анна Михалкова на съемках сериала «Враги»

«“Враги” — это очень знакомая история, — отметила Анна Михалкова, — потому что, мне кажется, в людях намешано все — и плохое, и хорошее. Название абсолютно определяет весь ход событий и всю интонацию этого сериала. Когда люди считают, что имеют право на что-то, и доказывают свою правоту, всегда возникает борьба — зачастую борьба нечестная».

Любовь Аксенова на съемках сериала «Враги»
Любовь Аксенова на съемках сериала «Враги»
Анна Михалкова на съемках сериала «Враги»
Анна Михалкова на съемках сериала «Враги»

В актерском составе также значатся Леонид Тележинский, Нил Бугаев, Дмитрий Поднозов, Елена Морозова, Юлия Марченко, Дарья Екамасова и другие. Оператором сериала выступает Батыр Моргачев. В числе продюсеров — Иван Самохвалов, Олег Маловичко, Александр Цекало, Гавриил Гордеев.

Анна Михалкова и Игорь Степашин на съемках сериала «Враги»
Анна Михалкова и Игорь Степашин на съемках сериала «Враги»

Производством сериала занимается онлайн-кинотеатр Okko и продюсерская компания «Среда».

Съемки сериала «Враги» завершены, но дата премьеры пока неизвестна.