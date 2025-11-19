Появились первые кадры со съемок сериала «Враги» — драмы про напряженное противостояние двух соседских семей, живущих в глухой деревне под Ельцом. Главные роли исполняют Анна Михалкова и Любовь Аксенова. Создателями проекта выступают сценарист Олег Маловичко и режиссер Душан Глигоров, известные по сериалам «Хрустальный» и «Трасса».
В центре сюжета — две семьи: обеспеченные Телегины и еле сводящие концы с концами Кулешовы. Айти-специалист Игорь Телегин (Дмитрий Ендальцев) с женой психологом Дарьей (Аксенова) переезжают в только что построенный барнхаус в деревне под Ельцом. Переезд этот вынужденный: доктора рекомендовали их сыну с иммунным заболеванием жить на природе.
В идиллической деревенской жизни быстро обнаруживаются минусы: скорая помощь приезжает не сразу, а электричество постоянно отключают. Но главная беда — соседи, которые всячески пытаются испортить им жизнь. Тамара Кулешова (Михалкова), которая тащит на себе весь дом, неблагополучных сыновей и полусумасшедшего деда, постоянно провоцирует Телегиных на конфликты. Представители двух кланов становятся злейшими врагами. В каждой семье при этом имеются свои несчастья и свои надежды на лучшую жизнь.
Сериал снимали в Москве, Башкортостане и Ельце. Создатели обещают, что проект будет очень камерным: все события разворачиваются в одной небольшой деревне. Именно поэтому, по словам Душана Глигорова, работа актерского ансамбля важна, как никогда.
«С каждым съемочным днем, наблюдая за сыгранностью и слаженностью работы актеров, я постепенно выдыхал, понимая, что у нас все есть, чтобы рассказать эту историю», — рассказал режиссер.
«“Враги” — это очень знакомая история, — отметила Анна Михалкова, — потому что, мне кажется, в людях намешано все — и плохое, и хорошее. Название абсолютно определяет весь ход событий и всю интонацию этого сериала. Когда люди считают, что имеют право на что-то, и доказывают свою правоту, всегда возникает борьба — зачастую борьба нечестная».
В актерском составе также значатся Леонид Тележинский, Нил Бугаев, Дмитрий Поднозов, Елена Морозова, Юлия Марченко, Дарья Екамасова и другие. Оператором сериала выступает Батыр Моргачев. В числе продюсеров — Иван Самохвалов, Олег Маловичко, Александр Цекало, Гавриил Гордеев.
Производством сериала занимается онлайн-кинотеатр Okko и продюсерская компания «Среда».
Съемки сериала «Враги» завершены, но дата премьеры пока неизвестна.