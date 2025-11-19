В идиллической деревенской жизни быстро обнаруживаются минусы: скорая помощь приезжает не сразу, а электричество постоянно отключают. Но главная беда — соседи, которые всячески пытаются испортить им жизнь. Тамара Кулешова (Михалкова), которая тащит на себе весь дом, неблагополучных сыновей и полусумасшедшего деда, постоянно провоцирует Телегиных на конфликты. Представители двух кланов становятся злейшими врагами. В каждой семье при этом имеются свои несчастья и свои надежды на лучшую жизнь.