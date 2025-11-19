Звезда «Универа» призналась, что улетела из России

Актриса Наталья Рудова призналась, что отправилась в небольшой отпуск. Звезда сообщила об этом подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), опубликовав фото из самолета. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Для отдыха артистка выбрала пятизвездочный отель Дубая.
«Лето, морюшко, сладкое такое, красивое. Я прилетела, поспала всего два часа, но ничего страшного. Сейчас пойду загорать, плавать. Всем хорошего дня», — отметила она.
Знаменитость родилась в Узбекистане, но ее детство прошло в Казахстане, в городе Актау. Позже актриса переехала с матерью и сестрой Оксаной в Иваново, где окончила училище культуры. Рудова признавалась в соцсетях, что в детстве ее высмеивали взрослые, называя «глупой» и «никому не нужной». По словам знаменитости, люди издевались над ней ради самоутверждения, но это только придавало артистке сил для работы над собой и достижения собственных целей.
Актриса отмечала, что в нее всегда верила мать, даже когда она работала продавцом-консультантом в магазине спортивных товаров. Женщина понимала, как сильно дочь мечтает сниматься в кино, и поддерживала ее стремление развиваться в творческой сфере.
