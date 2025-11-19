Ричмонд
Бывшая жена Андрея Мерзликина улетела с детьми в Европу

Экс-супруга актера рассказала, что улетела с детьми из России
Бывшая жена Мерзликина улетела с детьми в Европу
Бывшая жена Мерзликина улетела с детьми в ЕвропуИсточник: www_gazeta_ru

Бывшая жена звезды «Бумера» Андрея Мерзликина улетела с детьми из России. Пиар-менеджер Анна Мерзликина рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что путешествует с дочерьми по Европе. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Сейчас они находятся в Венеции. Бизнесвумен поделилась кадрами с 17-летней Серафимой и 15-летней Евдокией.

Пиар-менеджер родила четверых детей от артиста. Помимо дочерей, у экс-супругов также есть двое сыновей: 19-летний Федор и 9-летний Макар.

15 июня 2025 года стало известно, что звезда «Бумера» подал иск о расторжении брака. Тогда же начали появляться слухи о неверности актера. Ему приписали роман с несколькими коллегами, с которыми он снимался в последнее время. Однако позже Анна Мерзликина опровергла эти домыслы, назвав экс-супруга честным и порядочным мужчиной. В День семьи, любви и верности бывшая пара получила официальные документы о разводе после 19 лет брака.

Ранее Андрей Мерзликин показал свою 17-летнюю дочь.