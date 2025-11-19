«Он внимательно следит за новостями о разводе, и какая-то часть его сочувствует Николь, потому что он знает, как сильно ей больно. В то же время Том также позволяет себе слегка похлопать по спине и сказать близким ему людям, что это карма делает свое дело. Итог: он думал, что они — пара, которая напускает на себя важность, хотя с самого начала у них было очень мало общего. Теперь он убедился, что был прав», — рассказал инсайдер изданию International Business Times.