Том Круз отреагировал на новости о разводе Николь Кидман с Китом Урбаном. Как сообщают западные СМИ, актер был рад, что брак его бывшей жены рухнул.
Инсайдер рассказал: звезду франшизы «Миссия: невыполнима» раздражало, что все считали Урбана принцем на белом коне, который приехал к Кидман и превратил ее жизнь в сказку, да к тому же избавил ее от воспоминаний об ужасном браке с Крузом.
«Он внимательно следит за новостями о разводе, и какая-то часть его сочувствует Николь, потому что он знает, как сильно ей больно. В то же время Том также позволяет себе слегка похлопать по спине и сказать близким ему людям, что это карма делает свое дело. Итог: он думал, что они — пара, которая напускает на себя важность, хотя с самого начала у них было очень мало общего. Теперь он убедился, что был прав», — рассказал инсайдер изданию International Business Times.
Круз и Кидман развелись в 2001 году, но актер до сих пор не может забыть, как бывшая жена выставила его тираном, а сама публично играла роль жертвы.
«Когда Том и Николь расстались, вся вина легла на него, а вся симпатия досталась ей. Его выставили плохим парнем, и этот образ преследовал его долгие годы. Тома очень задело то, как Николь отреагировала на их расставание. Она выступила на телевидении, съязвила по поводу его роста и выставила себя жертвой, в то время как он молчал и терпел нападки», — отметил источник.
Напомним, о расставании Николь Кидман и Кита Урбана стало известно в конце сентября 2025 года. По сообщениям СМИ, инициатором развода стал музыкант, а вот звезда фильма «Плохая девочка» пыталась сохранить их брак, в котором у нее родились две дочери — Сандэй и Фейт.
Ранее Николь Кидман рассказала о жизненных уроках на фоне развода.