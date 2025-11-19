Актриса Кэтрин Зета-Джонс обнародовала редкие фото со свадьбы с Майклом Дугласом. Звезда в том числе показала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), как отец вел ее к алтарю. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Артистка поздравила мужа с годовщиной и призналась ему в любви.
«Ровно 25 лет назад я шла к алтарю. Пьянящий аромат цветов, сияние свечей, звучный, гармоничный валлийский хор, и ты в конце долгого пути, ожидающий меня, смотрящий на меня так, как можешь смотреть только ты. Я люблю тебя сегодня так же, как любила тогда. Спасибо, дорогой», — написала знаменитость.
Супруги познакомились в 1998 году на кинофестивале. У пары начался роман, и через два года они официально зарегистрировали отношения. Артисты рассказывали в интервью, что вместе прошли через множество испытаний и смогли сохранить брак.
В 2013 году Зета-Джонс оказалась в психиатрической клинике из-за биполярного расстройства. Тогда же актеры объявили о решении пожить раздельно, однако через год продюсер успокоил поклонников, заявив, что, вопреки всевозможным слухам о многомиллионных исках по разделу имущества, им удалось наладить отношения. По словам супругов, кризисы только укрепили их веру в любовь и заставили многое переосмыслить.
У пары двое детей: 25-летний сын Дилан и 22-летняя дочь Кэрис. Они оба окончили один из престижных вузов США — Брауновский университет.
