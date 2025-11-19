Кэтрин Зета-Джонс обнародовала редкие фото со свадьбы с Майклом Дугласом

«Ровно 25 лет назад я шла к алтарю. Пьянящий аромат цветов, сияние свечей, звучный, гармоничный валлийский хор, и ты в конце долгого пути, ожидающий меня, смотрящий на меня так, как можешь смотреть только ты. Я люблю тебя сегодня так же, как любила тогда. Спасибо, дорогой», — написала знаменитость.