Эмили Ратаковски показала фигуру в белье

Модель, актриса Эмили Ратаковски снялась в белье и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Самая желанная женщина планеты 2014» по версии журнала Esquire продемонстрировала новую коллекцию от бренда Lounge. Звезда стала лицом его осенней кампании.
Знаменитость никогда не стеснялась показывать свое тело — даже во время беременности она регулярно публиковала в своем блоге фото в обнаженном виде. Ратаковски говорила, что считает такие снимки очень эстетичными, и они собирают миллионы лайков.
Актриса впервые стала матерью 8 марта 2021 года, у нее появился сын от продюсера Себатьяна Бир-Маккларда, мальчика назвали Сильвестром Аполло. Муж модели присутствовал на родах и первым взял ребенка на руки, она рассказывала об этом в соцсетях. А в июле 2022 года появились слухи, что артистка разводится с супругом, тогда ее впервые заметили без обручального кольца. Позже модель подтвердила эти догадки, опубликовав видео в соцсетях.
Ранее Эмили Ратаковски дебютировала в шоу Victoria's Secret.