Эмили Ратаковски показала фигуру в белье

Актриса впервые стала матерью 8 марта 2021 года, у нее появился сын от продюсера Себатьяна Бир-Маккларда, мальчика назвали Сильвестром Аполло. Муж модели присутствовал на родах и первым взял ребенка на руки, она рассказывала об этом в соцсетях. А в июле 2022 года появились слухи, что артистка разводится с супругом, тогда ее впервые заметили без обручального кольца. Позже модель подтвердила эти догадки, опубликовав видео в соцсетях.