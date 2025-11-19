«Мы с Сергеем Соцердотским не играем и не поем, но у нас есть музыкальная группа. А почему бы и нет. Сочинять музыку не собираемся. Не умеем. Только пусть будет. Таким образом мы можем об этом рассказывать всем, что у нас группа. Музыкальная. С названием “Blue Cold Cherry Tomato” например. Сергей на третьей фото в карусели. На первой какая-то собака. Если серьезно, делюсь фотками со съемок фильма “Холоп 3”, которые проходили в Турции», — сообщил актер.