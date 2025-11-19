Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Милош Бикович с длинными волосами снялся с козой на съемках «Холопа 3»

Актер поделился кадрами со съемок, которые проходили в Турции
Милош Бикович, фото: соцсети
Милош Бикович, фото: соцсети

Милош Бикович в личном блоге разместил фото и видео, которые были сделаны в Турции на съемках третьей части фильма «Холоп». 37-летний актер предстал в кадре с длинными накладными волосами, с обнаженным торсом и в широких штанах.

На некоторых фото Бикович позировал с козой. Также он показал совместные снимки с коллегой Сергеем Соцердотским.

Милош Бикович, фото: соцсети
Милош Бикович, фото: соцсети

«Мы с Сергеем Соцердотским не играем и не поем, но у нас есть музыкальная группа. А почему бы и нет. Сочинять музыку не собираемся. Не умеем. Только пусть будет. Таким образом мы можем об этом рассказывать всем, что у нас группа. Музыкальная. С названием “Blue Cold Cherry Tomato” например. Сергей на третьей фото в карусели. На первой какая-то собака. Если серьезно, делюсь фотками со съемок фильма “Холоп 3”, которые проходили в Турции», — сообщил актер.

Милош Бикович с Сергеем Соцердотским, фото: соцсети
Милош Бикович с Сергеем Соцердотским, фото: соцсети

Поклонники в комментариях предположили, что в картине «Холоп 3» Бикович сыграет Петра I. По сюжету, его герой Гриша берется за перевоспитание избалованной семейной пары (Кристина Асмус и Павел Прилучный) по просьбе их детей. Героев отправят на исправление во времена правления Петра I.

Дата выхода комедии «Холоп 3» запланирована на 12 июня 2026 года.

Ранее Кристина Асмус рассказала о своих порезах и ссадинах на съемках «Холопа 3». Актриса призналась, что самостоятельно выполняла много опасных трюков.