Милош Бикович в личном блоге разместил фото и видео, которые были сделаны в Турции на съемках третьей части фильма «Холоп». 37-летний актер предстал в кадре с длинными накладными волосами, с обнаженным торсом и в широких штанах.
На некоторых фото Бикович позировал с козой. Также он показал совместные снимки с коллегой Сергеем Соцердотским.
«Мы с Сергеем Соцердотским не играем и не поем, но у нас есть музыкальная группа. А почему бы и нет. Сочинять музыку не собираемся. Не умеем. Только пусть будет. Таким образом мы можем об этом рассказывать всем, что у нас группа. Музыкальная. С названием “Blue Cold Cherry Tomato” например. Сергей на третьей фото в карусели. На первой какая-то собака. Если серьезно, делюсь фотками со съемок фильма “Холоп 3”, которые проходили в Турции», — сообщил актер.
Поклонники в комментариях предположили, что в картине «Холоп 3» Бикович сыграет Петра I. По сюжету, его герой Гриша берется за перевоспитание избалованной семейной пары (Кристина Асмус и Павел Прилучный) по просьбе их детей. Героев отправят на исправление во времена правления Петра I.
Дата выхода комедии «Холоп 3» запланирована на 12 июня 2026 года.
Ранее Кристина Асмус рассказала о своих порезах и ссадинах на съемках «Холопа 3». Актриса призналась, что самостоятельно выполняла много опасных трюков.