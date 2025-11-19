Финальная версия фильма «Август» выйдет в кинотеатрах 20 ноября

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Полная версия художественного фильма «Август» выйдет в широкий прокат 20 ноября, сообщили ТАСС в пресс-службе дистрибьютора «Централ партнершип». Новая редакция фильма отличается от прокатной на почти 20 минут.
«Мы просто не захотели расставаться со своими зрителями, с теми, для кого мы снимали наш “Август”, — отметили в компании-производителе “Дирекции кино”. — Именно для этого зрителя, которого в последние годы не часто можно было видеть в кинозалах, мы решили выпустить новый вариант фильма. Такого никогда не было с картинами, еще идущими в прокате, но это не значит, что нельзя попробовать».
Расширенная версия будет доступна исключительно в кинотеатрах и последующий выпуск на цифровых платформах и телевидении не планируется.
Новые эпизоды не будут «дополнительными» или «вставными».
«Каждый из них, расширяя и углубляя взаимодействие героев друг с другом и с новыми персонажами, делает мир фильма еще более объемным и парадоксальным», — подчеркнули в «Дирекции кино».
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, выступивший продюсером проекта, сравнил работу над фильмом с методом писателя Исаака Бабеля, который последовательно убирал из текста лишнее, оставляя лишь суть.
«Мы работаем так же, сокращаем фильм, как можем, лишь бы основные смыслы не были потеряны. Но в “финальной” версии можно позволить себе вернуть в картину эпизоды, которые тебе так нравились, но суровый голос в голове настаивал: Сокращай!», — пояснил Эрнст.
Фильм «Август» по мотивам романа «Момент истины» Владимира Богомолова повествует о трех контрразведчиках СМЕРШа во главе с капитаном Павлом Алехиным, которые ищут и устраняют немецкие разведывательно-диверсионные группы в лесах Западной Белоруссии в августе 1944 года. В фильме снимались Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков, Илья Исаев и ушедший из жизни Роман Мадянов.