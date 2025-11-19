Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Авто Михаила Ефремова со смертельного ДТП принесло несчастье новому владельцу

Владелец проездил на машине три года
Михаил Ефремов
Михаил ЕфремовИсточник: Legion-Media.ru

Автомобиль Grand Cherokee, на котором актер Михаил Ефремов в 2020 году устроил смертельное ДТП, выставлен на продажу в Белгородской области. За внедорожник с трагической историей просят 5 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал Mash.

Сразу после аварии и снятия ареста жена актера Софья Кругликова оперативно продала машину перекупщикам по цене, значительно ниже рыночной, — менее чем за миллион рублей. После этого автомобиль с лобовым ударом был продан нынешнему владельцу за 2 миллиона рублей.

Нынешний хозяин полностью восстановил внедорожник, используя оригинальные детали. Так Cherokee оказался в Белгородской области.

Владелец проездил на машине три года, но недавно его дом был уничтожен в результате атаки беспилотника ВСУ. Чтобы получить средства на восстановление жилья, мужчина вынужден расстаться с автомобилем, выставив его на продажу за 5 миллионов рублей.

Ранее СМИ выяснили, что осталось в собственности у Михаила Ефремова после развода.