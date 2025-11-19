Эмигрировавший в Израиль звезда «Следа» показал семейное фото с женой и детьми

Актер Евгений Кулаков опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкое семейное фото с женой и детьми. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Звезда сериала «След» показал, как прошел день рождения дочери Ники, которой исполнилось восемь лет. Он поделился моментом, где именинница загадывала желание перед задуванием свечей на праздничном торте.
Артист недавно показал подписчикам, каких успехов его девочка добилась в фигурном катании. Дочь Кулакова начала ходить в секцию, когда семья эмигрировала в Израиль. Артист снял на видео, как Ника разминалась на льду перед выступлением на соревнованиях. Он был рядом и поддерживал ребенка.
Кулаков публично заявлял, что эмигрировал в сентябре 2022 года. Артист сначала улетел из России с сыном, страдающим ДЦП. Звезда «Следа» рассказывал, что служба национального страхования Израиля рассматривала их случай в индивидуальном порядке и выдала 18-летнему на тот момент Илье вид на жительство. Позже к Кулакову присоединились его жена актриса Ольга Бужор с дочерью. По словам Кулакова, в Израиле их тепло приняли, и уезжать из этой страны они пока не планируют.
Ранее звезда сериала «След» показал особенного сына, ради которого переехал в Израиль.