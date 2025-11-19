Эмигрировавший в Израиль звезда «Следа» показал семейное фото с женой и детьми

Кулаков публично заявлял, что эмигрировал в сентябре 2022 года. Артист сначала улетел из России с сыном, страдающим ДЦП. Звезда «Следа» рассказывал, что служба национального страхования Израиля рассматривала их случай в индивидуальном порядке и выдала 18-летнему на тот момент Илье вид на жительство. Позже к Кулакову присоединились его жена актриса Ольга Бужор с дочерью. По словам Кулакова, в Израиле их тепло приняли, и уезжать из этой страны они пока не планируют.