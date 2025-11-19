Ричмонд
Эмигрировавший в Израиль звезда «Следа» показал семейное фото с женой и детьми

Актер Евгений Кулаков показал семейное фото

Актер Евгений Кулаков опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкое семейное фото с женой и детьми. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Звезда сериала «След» показал, как прошел день рождения дочери Ники, которой исполнилось восемь лет. Он поделился моментом, где именинница загадывала желание перед задуванием свечей на праздничном торте.

Источник: Газета.Ru

Артист недавно показал подписчикам, каких успехов его девочка добилась в фигурном катании. Дочь Кулакова начала ходить в секцию, когда семья эмигрировала в Израиль. Артист снял на видео, как Ника разминалась на льду перед выступлением на соревнованиях. Он был рядом и поддерживал ребенка.

Кулаков публично заявлял, что эмигрировал в сентябре 2022 года. Артист сначала улетел из России с сыном, страдающим ДЦП. Звезда «Следа» рассказывал, что служба национального страхования Израиля рассматривала их случай в индивидуальном порядке и выдала 18-летнему на тот момент Илье вид на жительство. Позже к Кулакову присоединились его жена актриса Ольга Бужор с дочерью. По словам Кулакова, в Израиле их тепло приняли, и уезжать из этой страны они пока не планируют.

Ранее звезда сериала «След» показал особенного сына, ради которого переехал в Израиль.