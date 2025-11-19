Ричмонд
Актера Олега Фомина внесли в базу сайта «Миротворец»

Актера и режиссера Олега Фомина внесли в базу украинского сайта «Миротворец»
Олег Фомин
Олег ФоминИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Актер, режиссер, сценарист и продюсер театра и кино России Олег Фомин внесен в базу скандально известного украинского националистического сайта «Миротворец», свидетельствуют данные ресурса.

Персональные данные Фомина были внесены 17 ноября 2025 года. В качестве причин в том числе указаны «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», поддержка РФ и СВО.

Украинский сайт «Миротворец» обнародует личные данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан. Весной 2016 года «Миротворец» опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию «тревожным шагом», который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.

Действия владельцев сайта «Миротворец» критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как «прямой призыв к расправе над журналистами». В базу данных сайта «Миротворец» также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.