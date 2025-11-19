Названы лучшие зарубежные актеры десятилетия

Актер Дуэйн Джонсон, который сыграл в фильмах «Мумия возвращается», «Царь скорпионов», «Джуманджи: Зов джунглей», нескольких частях «Форсажа» и «Черном Адаме», возглавил рейтинг главных зарубежных актеров десятилетия, составленный в честь Международного мужского дня, который отмечается 19 ноября. Об этом «Москве 24» сообщили в пресс-службе киноканала Cinema.