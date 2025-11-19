Ричмонд
Названы лучшие зарубежные актеры десятилетия

Cinema: Дуэйн Джонсон стал лучшим зарубежным актером десятилетия
Дуэйн Джонсон
Дуэйн ДжонсонИсточник: Legion-Media.ru

Актер Дуэйн Джонсон, который сыграл в фильмах «Мумия возвращается», «Царь скорпионов», «Джуманджи: Зов джунглей», нескольких частях «Форсажа» и «Черном Адаме», возглавил рейтинг главных зарубежных актеров десятилетия, составленный в честь Международного мужского дня, который отмечается 19 ноября. Об этом «Москве 24» сообщили в пресс-службе киноканала Cinema.

Для составления рейтинга аналитики провели анализ шести международных рейтингов, в том числе топы IMDb, Forbes, Esquire, а также провели опрос среди зрителей.

Брэд Питт
Брэд ПиттИсточник: Legion-Media.ru

На втором месте оказался обладатель двух «Оскаров» и «Золотых глобусов», двух премий Британской академии в области кино и премии «Эмми» Брэд Питт. Среди его известных картин — «Семь», «Знакомьтесь, Джо Блэк», «Бойцовский клуб» и «Одиннадцать друзей Оушена».

Бен Аффлек
Бен АффлекИсточник: Legion-Media.ru

Третье место отвели актеру и сценаристу Бену Аффлеку, известному по фильмам «Умница Уилл Хантинг», «Исчезнувшая», «Перл-Харбор» и «Армагеддон».

В пятерку лидеров также вошли актеры Арнольд Шварценеггер и Мадс Миккельсен.

Ранее россияне назвали лучших актеров и актрис 2025 года.