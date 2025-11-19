Ричмонд
Джессика Альба вышла на публику в платье с глубоким декольте

Актриса Джессика Альба пришла на премию в платье с глубоким декольте

Актриса Джессика Альба пришла на гала-вечер Elle Women in Hollywood 2025. Об этом сообщает Elle.

Джессика Альба
Джессика АльбаИсточник: Reuters

Знаменитость позировала в черном платье-бандо с глубоким декольте. Образ дополнили туфли с острым мысом и клатч. Волосы ей распустили и сделали вечерний макияж.

Слухи о романе артистов появились весной 2025 года, а летом папарацци подловили Альбу и Рамиреса возле дома актера. Влюбленные целовались и обнимали друг друга. Пара пока не дает комментариев по поводу своих отношений.

У знаменитости трое детей от кинопродюсера Кэша Уоррена. В январе 2025 года актриса объявила о разводе с мужем после 20 лет отношений. Они познакомились на съемках «Фантастической четверки». Инсайдеры уточняли, что Альба и Уоррен в качестве причины развода указали «непримиримые разногласия». По словам источника PageSix, у экс-супругов не было брачного договора. И они запросили совместную физическую и юридическую опеку над детьми.

Ранее Джессика Альба вышла в свет с возлюбленным, который моложе нее на 11 лет.