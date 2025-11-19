После финала первого сезона, который назывался «Ландыши. Такая нежная любовь» зрители с нетерпением ждут новых серий этой романтической истории. Продолжение драмы о непростых отношениях Лехи Данилина и Кати Орловой готовится к выходу, и создатели обещают, что второй сезон будет еще более напряженным и эмоциональным. В статье собрали все последние новости: когда ожидается премьера сериала «Ландыши. Вторая весна», где проходили съемки и что должно быть в сюжете.
Известно ли, когда выйдет 2-й сезон сериала «Ландыши»
Точная дата премьеры второго сезона сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» пока не объявлена. Известно лишь, что выход продолжения запланирован на январь 2026 года.
Работа над новым сезоном практически закончена. Режиссер Илья Шпота обещает, что история получит логичное развитие, станет глубже и эмоциональнее. Но при этом сохранится та атмосферу искренности и тепла, за которую зрители полюбили первый сезон.
О чем будет 2-й сезон сериала «Ландыши»
Во втором сезоне зрителей ждет новая глава в истории Лехи Данилина и Кати Орловой. Судьба вновь испытывает героев на прочность. Катя, солистка группы «Ландыши», оказывается в центре драматических событий — распад коллектива, закулисные интриги и борьба за огромное наследство переворачивают ее жизнь.
Главной темой продолжения станет поиск Лехи Катей. Он исчез во время военных действий. То, что происходит дальше, навсегда меняет жизнь супругов и заставляет их по-новому взглянуть на свои чувства, мечты и цену настоящей любви.
Кто снимается в 2-м сезоне сериала «Ландыши»
Во втором сезоне «Ландышей» свои роли вновь исполняют актеры, полюбившиеся зрителям во время просмотра первой части истории.
В ролях:
Ника Здорик — Катя Орлова;
Евгений Коряковский — Андрей Викторович, опекун Кати;
Валерия Ланская — Ольга;
Ирина Паутова — Светка;
Владимир Стержаков — Мамай;
Денис Степанов — Кирилл.
Где проходили съемки 2-го сезона сериала «Ландыши»
Съемки второго сезона сериала, получившего название «Ландыши. Вторая весна», проходили сразу в нескольких городах России: в Вологде, Москве, Казани и ряде других локаций. География проекта значительно расширилась. Команда работала не только в условиях городских декораций, но и на природе: в полях, горах и у моря. Некоторые сцены снимали прямо на воде и даже под водой. Кроме того, съемки проходили на взлетно-посадочной полосе, а также в военном гарнизоне. За время работы над вторым сезоном съемочная группа преодолела расстояние, составляющее более 13 000 км.