Съемки второго сезона сериала, получившего название «Ландыши. Вторая весна», проходили сразу в нескольких городах России: в Вологде, Москве, Казани и ряде других локаций. География проекта значительно расширилась. Команда работала не только в условиях городских декораций, но и на природе: в полях, горах и у моря. Некоторые сцены снимали прямо на воде и даже под водой. Кроме того, съемки проходили на взлетно-посадочной полосе, а также в военном гарнизоне. За время работы над вторым сезоном съемочная группа преодолела расстояние, составляющее более 13 000 км.