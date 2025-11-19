Ричмонд
42-летняя Мила Кунис впервые за долгое время вышла на публику

Актриса в корсетном платье пришла на кинопремьеру

Актриса Мила Кунис в корсетном платье пришла на кинопремьеру. Об этом сообщает People.

Мила Кунис
Мила КунисИсточник: Legion-Media

42-летняя знаменитость позировала в белом шелковом платье с глубоким декольте. Образ дополнили ювелирные украшения с бриллиантами. Волосы ей распустили и сделали вечерний макияж с коричневыми тенями.

Эштон Кутчер и Мила Кунис сыграли свадьбу в июле 2015 года. Церемония прошла на закрытом ранчо в Калифорнии. На торжестве присутствовали только близкие влюбленных.

Ранее Милу Кунис засняли в объятиях Эштона Кутчера после слухов о разводе.