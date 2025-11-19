42-летняя Мила Кунис впервые за долгое время вышла на публику

Актриса Мила Кунис в корсетном платье пришла на кинопремьеру. Об этом сообщает People.
42-летняя знаменитость позировала в белом шелковом платье с глубоким декольте. Образ дополнили ювелирные украшения с бриллиантами. Волосы ей распустили и сделали вечерний макияж с коричневыми тенями.
Эштон Кутчер и Мила Кунис сыграли свадьбу в июле 2015 года. Церемония прошла на закрытом ранчо в Калифорнии. На торжестве присутствовали только близкие влюбленных.
Ранее Милу Кунис засняли в объятиях Эштона Кутчера после слухов о разводе.