Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Ирина Шейк снялась в кожаных брюках и косухе

Супермодель Ирина Шейк показала фигуру в необычном наряде

Супермодель Ирина Шейк снялась в кожаных брюках, косухе, казаках и сумке с шипами. Кадром в необычном образе знаменитость поделилась в соцсети. На снимке модель была с прямыми волосами и вечерним макияжем с угольно-черными стрелками.

Ирина Шейк / фото: соцсети
Ирина Шейк / фото: соцсети

Накануне супермодель выложила в личном блоге фото, где предстала перед камерой в белой шелковой комбинации, верх которой был украшен кружевом. Ирина Шейк также надела черные лаковые ботинки с шипами и кольца. Манекенщица позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем с черными стрелками. Знаменитость была запечатлена на кровати.

Ранее Ирина Шейк снялась в корсетном лифе и трусах для глянца.