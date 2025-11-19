Ирина Шейк снялась в кожаных брюках и косухе

Супермодель Ирина Шейк снялась в кожаных брюках, косухе, казаках и сумке с шипами. Кадром в необычном образе знаменитость поделилась в соцсети. На снимке модель была с прямыми волосами и вечерним макияжем с угольно-черными стрелками.
Накануне супермодель выложила в личном блоге фото, где предстала перед камерой в белой шелковой комбинации, верх которой был украшен кружевом. Ирина Шейк также надела черные лаковые ботинки с шипами и кольца. Манекенщица позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем с черными стрелками. Знаменитость была запечатлена на кровати.
Ранее Ирина Шейк снялась в корсетном лифе и трусах для глянца.