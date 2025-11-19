52-летняя Юлия Высоцкая снялась в бюстгальтере и пальто

Актриса Юлия Высоцкая показала фигуру в бюстгальтере и пальто. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
52-летняя знаменитость снялась в черном бюстгальтере и пальто. Волосы актриса распустила и отказалась от макияжа.
Звезда замужем за режиссером Андреем Кончаловским. Они познакомились на фестивале «Кинотавр» в 1996-м. Спустя два года знаменитости официально зарегистрировали свои отношения.
Ранее стало известно, что 52-летняя Юлия Высоцкая и 88-летний Кончаловский тайно удочерили девочку.