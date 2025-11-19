Ричмонд
Китай отозвал прокат двух японских фильмов из-за заявлений властей о Тайване

Государственная телекомпания CCTV назвала отказ от проката японских фильмов «разумным решением», отражающим настроения в стране
Кинотеатр
КинотеатрИсточник: Unsplash

В Китае отозвали показ нескольких японских фильмов из-за заявлений премьер-министра Японии Санаэ Такаити о Тайване. Об этом сообщает Reuters.

Известно, что в ноябре политик заявила, что желание силой установить контроль над Тайванем со стороны китайских властей угрожает Японии и может спровоцировать военный ответ. После этого китайские дистрибьюторы убрали из сетки кинотеатров мультфильм «Жгучие танцовщицы Касукабе» и экранизацию манги «Клетки за работой!».

Государственная телекомпания CCTV назвала отказ от проката японских фильмов «разумным решением», отражающим настроения в стране.

Ранее стало известно, что Россия и Китай планируют заняться совместным кинопроизводством. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова по итогам встречи с замруководителя отдела пропаганды КНР Шэнь Хайсюном.