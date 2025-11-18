С Деревянко взыскали 13 млн рублей в качестве долга по договору займа

Конфликт начался с того, что криптобизнесмен Сергей Николенко заключил договор займа с криптобизнесменом Григорием Музуляном и актером Павлом Деревянко о передаче им 5 млн рублей. По соглашению они должны были вернуть средства в июне 2024 года. Однако этого не произошло, и он обратился в суд. Николенко требовал взыскать сумму долга, неустойку, проценты и судебные расходы.