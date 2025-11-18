Ричмонд
С Деревянко взыскали 13 млн рублей в качестве долга по договору займа

Задолженность появилась после неудачного сотрудничества с криптобизнесменом
Павел Деревянко
Павел Деревянко

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Измайловский суд Москвы взыскал более 13 млн рублей с актера Павла Деревянко в счет неуплаты долга, который появился после неудачного сотрудничества с криптобизнесменом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Решением Измайловского районного суда города Москвы от 12 ноября 2025 года удовлетворены исковые требования Николенко С. Д. к Мулузяну Г. В., Деревянко П. С. Суд постановил взыскать с ответчиков солидарно задолженность по договору займа, составившую более 13 млн рублей, проценты, неустойку и судебные расходы», — сказали в пресс-службе.

Конфликт начался с того, что криптобизнесмен Сергей Николенко заключил договор займа с криптобизнесменом Григорием Музуляном и актером Павлом Деревянко о передаче им 5 млн рублей. По соглашению они должны были вернуть средства в июне 2024 года. Однако этого не произошло, и он обратился в суд. Николенко требовал взыскать сумму долга, неустойку, проценты и судебные расходы.

Изначально Измайловский суд отказался взыскать деньги с Деревянко, постановив, что их должен отдать только Мулузян. Но вторая инстанция отменила это решение и отправила дело на новое рассмотрение. Согласно новому решению Деревянко и Мулузян должны вернуть деньги солидарно.