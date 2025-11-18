Популярный актер Лив Шрайбер попал в больницу после приступа головной боли

Актер Лив Шрайбер попал в больницу из-за неожиданного приступа головной боли, сообщает RadarOnline. По данным портала, звезду фильма «Не смотрите наверх» доставили к медикам после того, как он пожаловался на невыносимую боль. Уже в больнице Лив передвигался самостоятельно и мог говорить. Причины приступа остаются неизвестными.