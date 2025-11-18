Стало известно, будут ли вручать «Оскар» снятым при помощи ИИ фильмам

Согласно новым правилам, которые вступят в силу на 98-й церемонии вручения премии 15 марта 2026 года, применение ИИ-инструментов не станет ни преимуществом, ни препятствием для номинации. Такой подход отражает глубокую интеграцию нейросетей во все этапы кинопроизводства: от написания сценариев и создания саундтреков до генерации видеоконтента и коррекции актёрской игры.