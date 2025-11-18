Стало известно, будут ли вручать «Оскар» снятым при помощи ИИ фильмам

Американская академия кинематографических искусств и наук заявила, что использование искусственного интеллекта в кинопроизводстве не будет влиять на шансы фильмов на получение премии «Оскар». Об этом сообщает «Москва 24», отмечая, что академики после долгих дискуссий приняли решение не менять критерии оценки кинокартин.
Согласно новым правилам, которые вступят в силу на 98-й церемонии вручения премии 15 марта 2026 года, применение ИИ-инструментов не станет ни преимуществом, ни препятствием для номинации. Такой подход отражает глубокую интеграцию нейросетей во все этапы кинопроизводства: от написания сценариев и создания саундтреков до генерации видеоконтента и коррекции актёрской игры.
Эксперты подчеркивают, что подобное решение сохраняет преемственность в развитии кинематографа, аналогично тому, как академия ранее принимала переход от немого кино к звуковому или от черно-белой съемки к цветной. Рациональность подхода подтверждается примерами уже существующих оскароносных фильмов, где ИИ использовался для улучшения акцентов, клонирования голосов и создания спецэффектов.
