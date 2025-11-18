Ричмонд
39-летняя Линдси Лохан показала себя без макияжа

Актриса поделилась кадрами из спортзала

Линдси Лохан поделилась видео, снятым во время ее занятий в спортзале. 39-летняя актриса в лосинах и черной футболке выполняла упражнения на реформере для пилатеса.

Линдси Лохан, фото: соцсети
Линдси Лохан, фото: соцсети

Звезда «Чумовой пятницы» отправилась на тренировку без макияжа, а свои длинные волосы она собрала в небрежный пучок.

«Начинаем неделю правильно», — отметила актриса.

Линдси Лохан, фото: соцсети
Линдси Лохан, фото: соцсети

Лохан не стесняется показывать свою естественную красоту поклонникам. Звезда фильма «Ловушка для родителей» периодически публикует в своем блоге фото и видео, на которых она появляется без макияжа.

К слову, сейчас Лохан работает над созданием собственной линии косметики.

«Я разрабатываю собственную линию… В основном это косметика. Это занимает много времени, потому что я очень требовательна к себе, потому что я серьезно слежу за своей кожей и своим здоровьем», — говорила звезда в в интервью Elle.

Многие подозревают, что актриса обращалась за помощью к пластическому хирургу, так как сегодня она выглядит намного лучше, чем несколько лет назад. Однако Лохан отрицает это. Она отмечает, что после рождения сына в 2023 году решила заняться своим здоровьем, благодаря чему внешне изменилась в лучшую сторону.

Ранее Линдси Лохан с мужем и двухлетним сыном показала семейные образы на Хэллоуин. 