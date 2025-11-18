Кинокритик усомнился в статусе Анны Пересильд как лучшей актрисы России

«На деле сопоставлять ее с такими актрисами, как Светлана Ходченкова и Мария Аронова, конечно, смешно. Они выдающиеся артистки. Пока Анна мало чем о себе заявила. Учитывая, что девочке 16 лет, происходящее кажется еще более карикатурным», — отметил критик.