Внучка Светличной назвала «глупостью» слухи о заброшенной могиле актрисы

Внучка Светланы Светличной заявила, что навещает могилу бабушки каждые 2 месяца
Светлана Светличная
Светлана СветличнаяИсточник: Legion-Media.ru

Внучка Светланы Светличной Мария Ивашова в разговоре с «Газетой.Ru» назвала «глупостью» слухи о заброшенной могиле звезды «Бриллиантовой руки».

«Это полная глупость. Могила вся убрана, с цветами, с лампадами. Мы были там и до годовщины — и каждые два месяца я туда приезжаю и все там убираю. <…> На соседние могилы пусть посмотрят. Недавно людей похоронили, там точно никого нет… Памятник у нас в изготовлении, будет готов после Нового года. Установка по нормативам кладбища разрешена с 15 мая. Вот когда дадут разрешение, вся вода сойдет и все остальное, значит, будет памятник установлен», — поделилась Ивашова.

Внучка знаменитости отметила, что недовольна сплетнями о могиле ее бабушки. Она выразила надежду, что перед ней извинятся за распускание слухов.

«Я не знаю, кто это все придумывает и кому нужно распространять такие сплетни. Человек умер, уже год прошел, и все никак не угомонятся. Можно подумать, у нас обсуждать некого», — заявила Ивашова.

Ранее внучка Светличной рассказала о здоровье актрисы в последние годы ее жизни.