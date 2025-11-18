Внучка Светличной назвала «глупостью» слухи о заброшенной могиле актрисы

«Это полная глупость. Могила вся убрана, с цветами, с лампадами. Мы были там и до годовщины — и каждые два месяца я туда приезжаю и все там убираю. <…> На соседние могилы пусть посмотрят. Недавно людей похоронили, там точно никого нет… Памятник у нас в изготовлении, будет готов после Нового года. Установка по нормативам кладбища разрешена с 15 мая. Вот когда дадут разрешение, вся вода сойдет и все остальное, значит, будет памятник установлен», — поделилась Ивашова.