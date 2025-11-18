Сидни Суини посетила 16-ю церемонию вручения премии Governors Awards. Она прошла в Ray Dolby Ballroom в Лос-Анджелесе 16 ноября.
На мероприятии 28-летняя актриса появилась в роскошном наряде. Звезда «Эйфории» надела блестящее светлое платье в пол с открытыми плечами, глубоким декольте в виде сердца, юбкой с силуэтом русалки и шлейфом.
Наряд был усыпан кристаллами. Его также украшал длинный шифоновый шарф. Стилист Глен Коко уложил короткие волосы актрисы мягкими волнами с боковым пробором в стиле Старого Голливуда и сделал ей нежный макияж. Образ завершили кольцами с бриллиантами и длинными сережками. В таком образе Суини многим напомнила Мэрилин Монро.
Напомним, премия Governors Awards, присуждаемая Американской академией кинематографических искусств и наук, отмечает выдающиеся достижения в кинематографе и исключительный вклад в киноиндустрию. Она считается репетицией премии «Оскар».
В этот раз на церемонии появились такие звезды кино, как Дженнифер Лопес, Гвинет Пэлтроу, Эмма Стоун, Ариана Гранде, Кейт Уинслет, Натали Портман, Кейт Хадсон, Хью Джекман, Том Круз, Леонардо ДиКаприо и многие другие.
Как прошла 16-я церемония вручения премии Governors Awards, предваряющая «Оскар 2026», смотрите в фоторепортаже Кино Mail.