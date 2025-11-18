Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Сидни Суини повторила культовый образ Мэрилин Монро

Актриса посетила премию Governors Awards
Сидни Суини
Сидни СуиниИсточник: Reuters

Сидни Суини посетила 16-ю церемонию вручения премии Governors Awards. Она прошла в Ray Dolby Ballroom в Лос-Анджелесе 16 ноября.

На мероприятии 28-летняя актриса появилась в роскошном наряде. Звезда «Эйфории» надела блестящее светлое платье в пол с открытыми плечами, глубоким декольте в виде сердца, юбкой с силуэтом русалки и шлейфом.

Сидни Суини
Сидни СуиниИсточник: Legion-Media.ru

Наряд был усыпан кристаллами. Его также украшал длинный шифоновый шарф. Стилист Глен Коко уложил короткие волосы актрисы мягкими волнами с боковым пробором в стиле Старого Голливуда и сделал ей нежный макияж. Образ завершили кольцами с бриллиантами и длинными сережками. В таком образе Суини многим напомнила Мэрилин Монро

Мэрилин Монро
Мэрилин МонроИсточник: Legion-Media.ru

Напомним, премия Governors Awards, присуждаемая Американской академией кинематографических искусств и наук, отмечает выдающиеся достижения в кинематографе и исключительный вклад в киноиндустрию. Она считается репетицией премии «Оскар».

В этот раз на церемонии появились такие звезды кино, как Дженнифер Лопес, Гвинет Пэлтроу, Эмма Стоун, Ариана Гранде, Кейт Уинслет, Натали Портман, Кейт Хадсон, Хью Джекман, Том Круз, Леонардо ДиКаприо и многие другие.

Как прошла 16-я церемония вручения премии Governors Awards, предваряющая «Оскар 2026», смотрите в фоторепортаже Кино Mail. 