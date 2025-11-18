Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Умер румынский актер Михай Динвейл, снимавшийся в фильмах ужасов

Артисту было 74 года
Михай Динвейл
Михай Динвейл

На 75-м году жизни умер известный румынский актер театра, кино, телевидения и режиссер Михай Динвейл. О его кончине сообщили коллеги из Бухарестского Малого театра, где он занимал должность директора.

Динвейл родился в 1950 году. Получил образование в музыкальной школе, а затем в Национальном университете театрального и киноискусства. С 1970-х годов активно снимался в кино и на телевидении.

Он принимал участие в культовых для поклонников нишевого жанрового кино международных проектах. Динвейл снимался в фильмах «Трансеры», «Подвиды», «Дневники вампира», «Возвращение в ад», «Восхождение темного ангела», «Оборотень», «Шерлок: Дело зла», а также в фантастическом сериале «Битва за космос».