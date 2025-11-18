Умер румынский актер Михай Динвейл, снимавшийся в фильмах ужасов

На 75-м году жизни умер известный румынский актер театра, кино, телевидения и режиссер Михай Динвейл. О его кончине сообщили коллеги из Бухарестского Малого театра, где он занимал должность директора.
Динвейл родился в 1950 году. Получил образование в музыкальной школе, а затем в Национальном университете театрального и киноискусства. С 1970-х годов активно снимался в кино и на телевидении.
Он принимал участие в культовых для поклонников нишевого жанрового кино международных проектах. Динвейл снимался в фильмах «Трансеры», «Подвиды», «Дневники вампира», «Возвращение в ад», «Восхождение темного ангела», «Оборотень», «Шерлок: Дело зла», а также в фантастическом сериале «Битва за космос».