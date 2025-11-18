Марат Башаров тайно женился

Марат Башаров был женат дважды. В 2014 году он женился на актрисе Екатерине Архаровой. Через год они развелись. В 2017-м он сыграл свадьбу с Елизаветой Шевырковой. Со своей второй супругой Башаров развелся в 2019 году после двух лет брака. Обе женщины обвинили Башарова в избиении.